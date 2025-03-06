Рубио с крестом на лбу – “В Украине идет прокси-война ядерных держав – России и США”

Государственный секретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News назвал украинский конфликт прокси-войной, которую ведут РФ и США – ядерные державы. “Это длительный конфликт, зашедший в тупик, и ему надо положить конец”, – заявил политик.

“Украина, ее союзники на Капитолийском холме и в других странах давали ей все, что нужно, столько, сколько нужно. Но это не стратегия”, – заявил госсекретарь, отметив, что и РФ не удается одержать победу на поле боя.

“Мы пытаемся найти путь к миру и попросили Украину не подрывать эти усилия. Однако президент Зеленский решил иначе. Он усомнился в возможности дипломатического решения, по сути, саботируя и подрывая усилия президента”, – заявил Рубио.

Обвинив Украину в том, что она не заинтересована в мирном урегулировании, он призвал обе стороны конфликта к уступкам, подчеркнув, что цель США – добиться прекращения военных действий в кратчайший срок.

Добавим, что Рубио пришел на интервью с крестом на лбу, который знаменует у католиков начало Великого поста. Крест чертится из пепла в знак покаяния.