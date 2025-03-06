 

Рупор кремлевской пропаганды: Историческое исчезновение исторического договора

06.03.2025, 21:45, Разное
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С сайта Белого Дома без особого шума была удалена страница о 10-летнем договоре о безопасности между США и Украиной (да, был и такой, подписали летом 2024 года), который в момент заключения на Украине подавался как исторический документ закрепляющий связи США и Украины. Теперь-же "исторический договор" даже как-то буднично выбросили в мусорную корзину.

Еще один урок на тему того, что в современном мире любые договора стоят не дороже бумаги, на которых они написаны.

PS. Вместе с тем сегодня в Брюсселе шайка европейских сателлитов США собралась на обсуждение того, как побеждать Россию, если США выходят из-за стола. Пока что больше воинственной истерики с требованиями дать Европе места за столом переговоров. Но чем ярче истерика в Европе, тем меньше шансов, что ее пустят за стол, что оставляет ЕС перед сомнительной вилкой – либо принять требования Трампа, либо всерьез готовиться к горячей войне с Россией. Из Москвы сегодня прозрачно намекнули, что реакция Москвы на появление НАТОвских войск на Украине не изменится и они станут целями российских войск.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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