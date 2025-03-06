 

Российские власти объявили в розыск главного редактора “Медиазоны” Сергея Смирнова

06.03.2025, 19:15, Новости дня
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МВД РФ объявило в розыск главного редактора издания “Медиазона” Сергея Смирнова. В конце 2024 года против него было возбуждено уголовное дело “о неисполнении обязанностей иностранного агента”.

Министерство юстиции Российской Федерации объявило Сергея Смирнова иностранным агентом в сентябре 2021 года, одновременно с издателем редакции Петром Верзиловым и компанией-учредителем “Медиазоны”.

После начала войны в Украине Смирнов отказался указывать предписываемую иностранным агентам маркировку в своих публикациях. За “неисполнение обязанностей иностранного агента” его неоднократно штрафовали.


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