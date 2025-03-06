Мнение «аналитика»: О речуге Трампа… Мощно задвинул?

Но кого и куда?

Похоже, что всю Америку.

Да, я смотрел выступление Дональда Трампа в прямом эфире. И с первых минут возникло ощущение дежавю, которое только усиливалось с каждым словом. А также с каждой паузой, заполненной аплодисментами — как и положено, бурными, продолжительными, местами переходящими в овацию.

Правда… хлопала в ладошки только половина зала. На вторую было больно смотреть. Даже восемь лет назад, когда Дональд Трамп обошёл на повороте Хиллари Клинтон, в стане демократов не было такого уныния, разброда и шатаний. А идея протолкнуть Джо Байдена в президентское кресло за счёт «голосования покойников» теперь обернулась против них сторицей. Мало того, что Дональд Трамп на новых выборах взял все колеблющиеся штаты и стойкое большинство в коллегии выборщиков. Так ещё и обе палаты Конгресса перешли под контроль республиканцев. Плюс и в Верховном суде большинство тоже за назначенцами GOP. Мало у какого из президентов #США было столько власти.

И эта #власть, похоже, сыграла с Дональдом Трампом дурную шутку.

Он и так-то был самовлюблённым нарциссом с диктаторскими замашками. А теперь и то, и другое усилилось. И нет в среде республиканцев пока никого, кто бы смог ему возразить. Это довольно скверно для любого управленца. А уж для того, чьи полномочия практически безграничны…

Можно только напомнить, что абсолютная власть развращает абсолютно.

Не, ну так-то Дональд #Трамп был хорош. Артистичен, харизматичен, остроумен и саркастичен — в этом с ним мог состязаться разве что Рональд Рейган, тоже бывший актёр. Но он хотя бы понимал ограниченность своих способностей как политика. И потому окружал себя умными советниками. Дональд Трамп окружил себя в основном подхалимами. Разве что Марко Рубио, бывший сенатор и нынешний госсекретарь, держится более-менее независимо — пока. И то, скорее менее, чем более.

В итоге сейчас Дональд Трамп уже напоминает какой-то «микст» из Леонида Ильича и Иосифа Виссарионыча. Его речь в Конгрессе это лишь убедительно проиллюстрировала. Столько, сколько он хвалил себя во время выступления, не делал ещё, пожалуй, ни один американский президент. А на своих политических соперников — главным образом, на Джо Байдена — 45/47 президент #США обрушивался с той же яростью и той же язвительностью, какую Иосиф #Сталин проявлял разве что в отношении троцкистов. Ну и культ личности уже виден невооружённым взглядом.

Скверный признак.

И хотя Дональд Трамп делает многие правильные вещи — впрочем, и многие «неправильные» вещи он делает тоже, — его modus operandi вызывает тревогу. Слишком резко, слишком резво и… слишком сумбурно.

Боже, что же будет с Америкой и с нами?

—

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках