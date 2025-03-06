Для поддержки отечественных производителей бюджетники до конца года будут получать часть зарплаты алюминием

Президиум Всероссийского профсоюза тружеников бюджетной сферы единогласно поддержал инициативу о начале национальной кампании по смычке граждан и попавших под санкции бизнесменов.

Согласно принятому решению, начиная с марта бюджетники будут добровольно приобретать на часть своей зарплаты продукцию предприятий, против которых коллективным Западом были введены незаконные ограничения.

«Смычка бизнеса и бюджетников призвана не только поддержать заводчан, но и воспитать в людях чувство гражданской ответственности. Также работники не дарят деньги неизвестно кому, а получают вполне ликвидную продукцию», – сказал замглавы профсоюза Иосиф Гольдштейн.

Ежемесячно бюджетники будут отчислять на смычку с промышленниками 10% своей зарплаты. В 2025 году на эти средства планируется приобрести не менее трёх тысяч тонн алюминия, что позволит отечественным сталеварам полностью нивелировать последствия незаконных санкций ЕС и США.

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