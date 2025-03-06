 

В Кабардино-Балкарии активно осваивают трехмерную биопечать имплантов

06.03.2025, 18:20, Разное
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В Кабардино-Балкарском госуниверситете им. Берекова завершили серию доклинических испытаний медицинских полимеров для биопечати имплантов нового поколения, которые имеют множество преимуществ и учитывают индивидуальные особенности больных.

Как уточняется, аппарат, на котором выполняется 3D-биопечать, использует для работы биосовместимый материал. С его помощью можно достаточно быстро воспроизводить утраченные части человеческого тела, в том числе кожу, хрящи и кости.

Получаемые импланты получаются весьма легкими и устойчивыми к высоким температурам. Также говорится об их совместимости с различными диагностическими методами, включая МРТ и КТ.

При воспроизводстве тканей учитываются анатомические особенности конкретного пациента, а организм принимает их «как родные». То есть вероятность их отторжения очень мала, что подтвердили доклинические исследования.

Фото: Медиацентр КБГУ

Первоначально эту передовую технологию станут применять в области нейрохирургии, а к клиническим испытаниям должны приступить уже в этом году — для них выбрана Кабардино-Балкарская республиканская клиническая больница.

Данные исследования проводятся на основании программы стратегического развития «Приоритет-2030».


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