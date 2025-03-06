 

Верховный суд Греции отменил экстрадицию Бени Штайнмаца в Румынию и велел освободить его

06.03.2025, 18:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Верховный суд Греции распорядился в среду, 5 марта, освободить израильского миллиардера Бени Штайнмаца, пять последних месяцев находившегося под стражей в рамках рассмотрения запроса Румынии на его экстрадицию.

Арест на основании выданного Европолом по запросу Румынии ордера был связан с делом о мошенничестве с недвижимостью и в попытке незаконного вывода активов из Румынии с помощью госчиновников, в рамках которого Штайнмац был заочно приговорен к 5 годам тюрьмы.

Суд также постановил, что Штайнмац не должен быть экстрадирован в Румынию.

Ранее Штайнмаца уже задерживали в Греции и Италии, но освобождали по распоряжению судов, в том числе из-за опасений, что в судебных процессах против него в Румынии были допущены нарушения, и он не получил справедливого судебного разбирательства.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03 / Мужчина проглотил украденные серьги Tiffany, прежде чем его задержала полиция

06.03 / Reuters – администрация Трампа намерена лишить статуса 240000 беженцев из Украины

06.03 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1107-й день войны

06.03 / Порнозвезда с “Калашниковым” – скандальная Уитни Райт побывала в гостях у талибов

06.03 / Лавров – “Ввод войск NATO в Украину будет означать войну с Россией”

06.03 / Вынесен приговор сибирякам, намеревавшимся поджечь избирательный штаб Путина

06.03 / Генштаб ВСУ – сбиты 68 из 112 российских беспилотников. Минобороны РФ – сбит 1 украинский БПЛА

06.03 / Путин назначил нового посла в США

06.03 / Истребитель ВВС Южной Кореи по ошибке сбросил бомбы на жилой район, множество пострадавших

06.03 / Трамп встретился с освобожденными заложниками и предупредил ХАМАС – “Вы покойники”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика