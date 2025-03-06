Мнение: Джеффри Сакс путает карты

Я наконец созрел и прослушал целиком знаменитую речь Джеффри Сакса в Европарламенте. Ту самую, которая потрясла всех в Европе, сорвала все и всяческие маски, продолжила этот удивительный сезон неслыханной откровенности, когда то тот, то другой известный в мире авторитетный человек вдруг начинает резать правду-матку в стиле мальчика “Голого короля” и ставить под сомнение казавшиеся незыблемыми постулаты. Сакс, как я понял, потряс Европу не меньше, чем Джей-Ди Вэнс; только вице-президент Трампа Европу скорее обложил и взбесил, припер ее к стенке своими разоблачениями в своей речи “В защиту демократии” – а Сакс оказался не столь агрессивен в адрес собравшихся, он скорее посягнул на самые основы современного миропорядка, объясняя, почему сегодня Европа в настолько аховом положении.

Что удивительно у Сакса – его какое-то даже уважительное отношение к России, подспудное понимание, что с Россией надо в принципе как-то считаться. Очень странное и нестандартное убеждение для американца (да и для европейца), понятно, почему речь произвела такой фурор.

Из интересного: главный запрос аудитории, на который должен был ответить Джеффри на этой конференции, собравшей в основном представителей европейского истеблишмента, это, конечно, был вопрос, почему Америка с ними так резко и грубо обошлась? Вдруг объявила, что больше никого не будет защищать, и что вообще готова уйти из Европы, вывести оттуда войска и даже свои военные базы – словом, вдруг сняла свой “зонтик” и больше не будет заниматься европейской безопасностью? И почему, черт возьми, Трамп не хочет дальше защищать Украину?!

Ответ Сакса – дело, мол, в том, что Трамп “не хочет быть лузером”, то есть он попросту не считает, что сможет защитить Украину, даже если вмешается “по полной”, от Путина. А раз это дело безнадежное – то он соскакивает, чем раньше, тем лучше – потому что для него неинтересно цепляться за безнадежную позицию. Вывод Сакса, как мне кажется, очень любопытный и, на мой взгляд, очень многое проясняет в позиции Америки в последние дни. Становится намного яснее, чего добивается Трамп.

Для США прозвучала команда – “руби концы”. Скандал с Зеленским, по большому счету – дело десятое. Они бы нашли повод. Глубинная причина – во-первых, огромный дефицит бюджета, а во-вторых – неготовность армии ввязываться без гарантии успеха. Трампу нужны только успехи, он не готов рисковать “из идейных соображений”.

Сакс, кстати, выставил целые поколения американцев какими-то последовательными безответственными политиками, которые всегда занимались разжиганием войны и тем, что “дразнили медведя в его берлоге”. Пока в итоге и не додразнились. Еще любопытно, кого Сакс считает буквально дьяволом во плоти: это Нетаньяху. Мол, именно он, при поддержке американских военных и дипломатов, занимался раздуванием львиной доли войн в 21 веке, вовлекая в них США.

И интересно мнение Сакса по Прибалтике (у истоков прибалтийских стран Сакс буквально стоял, в качестве советника по экономике – например, для Эстонии он разработал модель запуска ее валюты в 1991 году). По ней у него ответ простой – для всех трех прибалтийских республик: он советует им существенно снизить накал антироссийской риторики… и дать русскому языку статус государственного. Мол, в этих республиках 25% населения – русскоязычное, и такой фактор необходимо учитывать, как ни крути.

Судя по накалу его обличений США, роли США в мировой политике в последние 30 лет – я сначала даже думал, что Сакс у нас англичанин. Но нет – он чистокровный американец, даже более чем – родился в пригороде Детройта, в еврейской семье. Закончил Гарвард, сейчас профессор Колумбийского университета. Работал в ООН, по “борьбе с бедностью”.

Сейчас, как я понял, называет себя “чехом”, живет в Праге.