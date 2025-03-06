Департамент эффективности правительства США нашёл список, в котором лауреаты премии «Оскар» расписаны до 2030 года

Департамент эффективности правительства США опубликовал документ, в котором находятся фамилии 50 актёров, которые должны быть номинированы на премию Оскар до 2030 года. В списке указаны также и имена победителей – напротив них стоят пометки в виде глаза в треугольнике.

Получить этот список удалось во время изъятия документов в одном из государственных учреждений. Он датируется 2020 годом, при этом в нём практически нет белых актёров и нет ни одного актёра-республиканца.

«Они спланировали всё в 2020 году на 10 лет вперёд. Каждый актёр из этого перечня должен был получить премию к 50 годам. Я думаю, аналогичные списки составлялись и в 2010, и в 2000 году. Это глобальный обман», – рассказал глава департамента Илон Маск.

По словам Маска, республиканцы призывают срочно составить новый список номинантов и победителей премии до 2035 года, но сделать его «по-настоящему справедливым, а не обслуживающим повестку DEI».

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