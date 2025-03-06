 

Мужчина проглотил украденные серьги Tiffany, прежде чем его задержала полиция

06.03.2025, 17:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вор проглотил украденные серьги стоимостью более полумиллиона долларов незадолго до того, как его арестовала полиция.

BBC сообщает, что полиция Орландо предъявила обвинения 32-летнему мужчине в том, что он обманул сотрудников магазина Tiffany & Co во Флориде. “Покупатель” представился профессиональным спортсменом, после чего сотрудники показали ему несколько ценных товаров. Затем посетитель похитил серьги и выбежал из магазина.

Позднее в тот же день, когда его задержали офицеры, они заметили, как мужчина проглатывает несколько предметов, которые, по их предположениям, были украденными серьгами.

Полицейские сообщают, что вор пытался украсть две пары сережек на сумму 769500 долларов, а также бриллиантовое кольцо, которое он уронил, когда убегал из магазина. Позже полиция опубликовала рентгеновский снимок, на котором был виден инородный предмет в животе мужчины.

Сотрудники полиции также сообщили, что обвиняемый уже был замешан в краже из Tiffany & Co, совершив ограбление магазина в Техасе в 2022 году. Кроме того, в соседнем Колорадо на него выдано 48 отдельных ордеров на арест.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03 / Reuters – администрация Трампа намерена лишить статуса 240000 беженцев из Украины

06.03 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1107-й день войны

06.03 / Порнозвезда с “Калашниковым” – скандальная Уитни Райт побывала в гостях у талибов

06.03 / Лавров – “Ввод войск NATO в Украину будет означать войну с Россией”

06.03 / Вынесен приговор сибирякам, намеревавшимся поджечь избирательный штаб Путина

06.03 / Генштаб ВСУ – сбиты 68 из 112 российских беспилотников. Минобороны РФ – сбит 1 украинский БПЛА

06.03 / Путин назначил нового посла в США

06.03 / Истребитель ВВС Южной Кореи по ошибке сбросил бомбы на жилой район, множество пострадавших

06.03 / Трамп встретился с освобожденными заложниками и предупредил ХАМАС – “Вы покойники”

06.03 / Заместитель спикера Пентагона сравнивала после 7 октября убийство еврейских младенцев ХАМАСом с абортом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика