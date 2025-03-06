Мужчина проглотил украденные серьги Tiffany, прежде чем его задержала полиция

Вор проглотил украденные серьги стоимостью более полумиллиона долларов незадолго до того, как его арестовала полиция.

BBC сообщает, что полиция Орландо предъявила обвинения 32-летнему мужчине в том, что он обманул сотрудников магазина Tiffany & Co во Флориде. “Покупатель” представился профессиональным спортсменом, после чего сотрудники показали ему несколько ценных товаров. Затем посетитель похитил серьги и выбежал из магазина.

Позднее в тот же день, когда его задержали офицеры, они заметили, как мужчина проглатывает несколько предметов, которые, по их предположениям, были украденными серьгами.

Полицейские сообщают, что вор пытался украсть две пары сережек на сумму 769500 долларов, а также бриллиантовое кольцо, которое он уронил, когда убегал из магазина. Позже полиция опубликовала рентгеновский снимок, на котором был виден инородный предмет в животе мужчины.

Сотрудники полиции также сообщили, что обвиняемый уже был замешан в краже из Tiffany & Co, совершив ограбление магазина в Техасе в 2022 году. Кроме того, в соседнем Колорадо на него выдано 48 отдельных ордеров на арест.