Мнение: Квартира в России стоит около килограмма золота

С точки зрения золотых жуков, которые считают свои доходы и расходы в золоте, и у которых в банковской ячейке лежит их личный золотой запас, цены на квартиры в России довольно стабильны, при этом имеют тенденцию к снижению.

В 2000 году, когда наш президент принял власть из слабеющих рук Бориса Ельцина, новую квартиру площадью в 50м2 в России можно было купить за 1,6 килограмма золота. В Москве подороже, в глубинке подешевле, в среднем — 1,6 кило. Дальше на рынке недвижимости надулся пузырь, спровоцированный постсоветским дефицитом жилья, резким улучшением уровня жизни россиян и распространением ипотеки. Средняя квартира подорожала до 3,7 килограммов. 2008 год, в который люди с плохой памятью мечтают вернуться, стал пиком цен и, кстати, локальным пиком недоступности жилья.

За несколько лет, однако, пузырь сдулся и, как вы можете наблюдать на графике, стоимость квартиры сначала колебалась вокруг старой отметки в полтора кило за хорошую однушку, а после Крыма опустилась примерно до килограмма. Если у вас был свободный килограмм золота в прошлом году, вы могли купить 42 метра в новостройке или… 65 метров на вторичке. Для золотого жука, разумеется, второй вариант был предпочтительнее, так как новостройки стоят дороже из-за льготной ипотеки, а ипотеку в золоте наши банки пока что не дают.

Если вам любопытно проверить расчёты, вы можете найти истории цен на недвижимость и на золото на Руксперте (раз, два).

Представим себе теперь молодую пару, которая копила себе при Путине на квартиру. Согласно распространённому мифу, копить на квартиру — безумие, так как пока ты копишь, квадратные метры непременно поднимутся в цене. Надо брать ипотеку, говорят обыватели, причём под любые проценты, потому что через год всегда будет дороже.

На графике мы видим, что это не так — в золоте квартиры постепенно дешевеют, и даже пузырь 2008 года можно было при известном терпении пересидеть. Разумеется, я не противник ипотеки: во многих ситуациях ипотека — отличный выбор (особенно когда альтернативой является аренда или жизнь с родителями одного из супругов). Я просто показываю, что если считать в золоте, то получается, что с 2011 по 2024 год однушка в 50 квадратных метров стоит в России 1’250 грамм (а однушка в 40 метров — ровно килограмм) золота.

Будет ли так и дальше? Далеко не факт. Золото всё же является деньгами только отчасти, во многих отношениях оно ведёт себя как типичный товар. Я не готов сделать прогноз даже на 2025 год: как цены на квартиры, так и цены на золото могут двинуться куда угодно. В перспективе 10-30 лет я полагаю, что у золота будет всё хорошо, так как наша планета входит в период нестабильности, и так как старый король, американский доллар, очень тяжело болен. Квартиры, в свою очередь, могут как подешеветь, так как спрос на квадратные метры уже по минимуму удовлетворён, так и резко рвануть вверх, так как окончание Спецоперации попытается спровоцировать резкий рост цен на русские активы.

Вместе с тем, держать часть запасов в физическом золоте — идея, которая заслуживает пристального рассмотрения.

Сделаю небольшой круг почёта. Когда я запускал проект «Школа Капитализма», первую статью я посвятил инвестициям в золото (ссылка). Золото тогда стоило 3500 рублей за грамм (ссылка). Прошли три с половиной года, и золото стоит уже 8400 рублей за грамм (ссылка). Не так и плохо для консервативной инвестиции на мой взгляд.

Про золото в «Школе Капитализма» я пишу регулярно, раз в несколько месяцев. Как раз на днях подписчик задал несколько вопросов про покупку инвестиционных монет, и я обновил свой ликбез. Цитирую из середины статьи (ссылка):

…Стоимость чеканки не имеет большого значения, пока цены на золото стабильны, и пока вы не меняете временной период или страну. Если цены на золото резко вырастут, далеко не факт, что стоимость чеканки вырастет соразмерно (и тогда вы потеряете). Если вы переедете в другую страну или подождёте 50+ лет, ваши монеты перестанут быть стандартными победоносцами и станут просто круглыми кусочками золота: придётся побегать, чтобы сдать их куда-нибудь дороже, чем стоит содержащийся в них металл.

Как видите, базовый выбор — монета в четверть унции. Покупая такую монету, вы платите преимущественно за золото, немного отдаёте за чеканку, и сущие крохи — продавцу. Деньги за чеканку при этом вам вернутся: если вы будете продавать монету в России в течение 10-20 лет, в скупке стоимость чеканки учтут.

Монета в 1/10 унции — выбор для тех, кому нужны маленькие или дробные объёмы. Также я брал бы именно эти монеты, если бы считал риск нарваться на фальшивку существенным, или если бы ожидал Большой Проблемы (в виде ядерной войны или революции). В условиях хаоса чем мельче номинал, тем практичнее.

Монета в целую унцию удобна обеспеченным господам. В килограмме золота 30 монет по одной унции или 130 монет в четверть унции. Разница существенная, особенно если подходить к делу ответственно и лично разглядывать каждую монету при покупке.

Теперь о физическом состоянии инвестиционных монет. Стандартное требование рынка к таким монетам — отсутствие царапин, пятен, потёртостей и тому подобного. При продаже монеты покупатель бегло рассматривает её под лупой и, если не замечает явных проблем, отдаёт деньги. Это работает в обе стороны — и когда покупателем являетесь вы, и когда покупателем является другая сторона.

Вместе с тем, придраться всегда есть к чему. Особенно грешат этим сотрудники банков, которым репутация фирмы более-менее безразлична, и которым хочется максимально обезопасить себя от возможных претензий руководства. Они могут отвергнуть идеальную монету покупателя на ровном месте и под любым предлогом.

Небольшие фирмы чрезмерной придирчивостью, как правило, не страдают, однако я настоятельно рекомендую взять за правило проверять поставщиков. Покупая где-либо первые несколько монет, не поленитесь взять на одну монету больше, а через пару недель отправить друга обратно, чтобы он попытался им же эту монету продать (но не поясняя, что монета куплена у них). Нормальная реакция — у него буднично купят монету по указанной на сайте цене. Плохая реакция — начнут придираться к состоянию монеты, усомнятся в её качестве или скажут, что теоретически они монеты покупают, но вот прямо сейчас — нет…

Вместо завершения статьи ещё раз напомню, что я не знаю, куда пойдут цены на золото дальше: покупайте или продавайте на свой страх и риск. И, да, вопрос любителям истории. Почему золотые инвестиционные монеты, которые начали чеканить при Брежневе, продавали только иностранцам, тогда как советские граждане за операции с золотыми монетами могли даже сесть в тюрьму?