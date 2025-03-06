Андрей Воробьев рассказал о масштабном строительстве газопроводов в Подмосковье
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По данным губернатора Подмосковья, с 2020 года количество
нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. «Мы активно
реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для
более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу
областную программу газификации», – добавил Андрей Воробьев.
Как рассказали в правительстве Подмосковья, в рамках
областной программы в 2025 году планируется обеспечить газом более 18 тысяч
домов. Президентская программа «Социальная газификация» и губернаторская
программа «Новая газификация» реализуются в соответствии с задачами нацпроекта
«Инфраструктура для жизни».
Также важно отметить, что к газоснабжению смогут
подключиться более 9,1 тыс. строений в 70 садоводческих товариществах (СНТ). В
течение ближайших 5 лет газификация охватит 956 СНТ, что обеспечит газом около
64 тысяч домовладений.
Кроме того, с марта 2022 года в регионе действует
дополнительная поддержка для льготных категорий граждан, таких как ветераны
ВОВ, многодетные семьи и другие. Речь идет о бесплатных работах внутри участка
и компенсации расходов на оборудование в пределах 80 тыс. рублей.
По губернаторской программе «Новая газификация» в
Подмосковье в этом году начнется строительство 300 км газопроводов для
газоснабжения 70 населенных пунктов, что позволит обеспечить газом более 9,3
тыс. человек. Согласно плану, до 2030 года будет построено более 7 тыс. км
газопроводов, что позволит подключить газ в 1415 населенных пунктов, в которых
проживает более 422 тыс. человек.
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