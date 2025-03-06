Депутаты запретили несовершеннолетним читать нецензурные надписи на заборах

В Государственную думу внесён законопроект, запрещающий лицам младше 18 лет читать нецензурные надписи на заборах, гаражах и других объектах городской инфраструктуры. Инициатива предполагает введение штрафов для родителей, чьи дети будут замечены за чтением подобных текстов.

Для реализации инициативы планируют создать специальную службу «Заборнадзор», сотрудники которой будут ежедневно обходить городские территории и составлять реестр нецензурных надписей с точными координатами. На эти цели из бюджета выделят 12 млрд рублей.

«Мы разработали специальную систему возрастной маркировки заборов. Каждый забор получит QR-код, отсканировав который, ребёнок узнает, разрешено ли ему читать размещённые там надписи», — рассказал глава комитета по защите детей от информации Валентин Скрипкин.

Законопроект также предусматривает создание единого реестра профессиональных чтецов надписей на заборах, которые будут допущены к ознакомлению с текстами любой сложности. Для получения соответствующей лицензии потребуется пройти курсы повышения квалификации и сдать экзамен по ненормативной лексике.

«В перспективе мы планируем полностью очистить заборы от несанкционированных надписей, заменив их патриотическими лозунгами и цитатами из произведений классиков», — заявил депутат.

Из-за того что Минпросвещения не закладывало в бюджет средства на очистку заборов от нецензурных надписей, родителей школьников могут попросить в добровольном порядке оказать материальное содействие в этом процессе.

—