 

Лавров – “Ввод войск NATO в Украину будет означать войну с Россией”

06.03.2025, 13:20, Новости дня
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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров расценил слова западных лидеров о возможном направлении в Украину контингента миротворцев как угрозу ввести в страну войска NATO.

“Мы категорически не будем наблюдать за подобного рода действиями. Это будет означать уже не якобы гибридное, а прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран NATO в войну против РФ. Этого допустить невозможно”, – цитирует чиновника агентство ТАСС.

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости европейского ядерного сдерживания РФ Лавров назвал угрозой в адрес России: “Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо готовиться к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза”.

Напомним: 5 марта президент Франции заявил, что РФ представляет для Европы значительную угрозу, и европейские страны уже не могут рассчитывать на помощь США. “Европа должна быть готова защитить себя”, – заявил он.


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