 

Мнение «аналитика»: О вымученном признании… И кому теперь должно быть стыдно?

06.03.2025, 8:40, Разное
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Ну, понеслось…

А я ведь вас предупреждал: шила в мешке не утаишь. Не верили? Зря. И теперь многим «хорошим и честным» людям придётся переобуваться в прыжке. Или испытывать жесточайшую ломку от того, как быстро воображаемая ими картина мира рушится под напором ручейков правды.

Достаточно было всего лишь одной бреши…

И её создал, как ни странно, Вашингтон. Где теперь новая администрация и незашоренный взгляд на вещи.

Госсекретарь #США Марко Рубио в интервью Fox News неожиданно признал, что «украинский кризис» является прокси-войной между Вашингтоном, который помогает Киеву, и Москвой. «Президент [США Дональд] Трамп рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт, и, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией», — сказал он. И подчеркнул, что этот конфликт должен быть завершён.

Ой, как неудобно-то получилось.

Ведь российские власти неоднократно называли весь этот конфликт вокруг Украины прокси-войной Запада против России. Так высказался, например, постпред России при ООН Василий Небензя весной 2022 года. А глава российского МИДа Сергей Лавров прямо говорил, что страны НАТО вступили в прокси-войну с Россией, поставляя оружие Украине. «Если #НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — говорил тогда он.

Но это почему-то называли «российской пропагандой». И поставляя Киеву вооружения, наёмников и военных «советников» на голубом глазу утверждали, будто Запад не является стороной конфликта. А теперь…

С другой стороны, это заявление Марко Рубио кладёт конец «миротворческим» усилиям европейцев. Если уж прокси-войну начали #США, им её и заканчивать.

Однако, скольким «светлоликим людям» теперь придётся переобуваться на лету?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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