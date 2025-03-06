 

Рупор кремлевской пропаганды: Прощай BLM!

06.03.2025, 0:55, Разное
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В Вашингтоне удалят огромную надпись Black Lives Matter, которую соорудили во времена протестов имени Джорджа Флойда.
Когда ее делали, заявлялось, что это символ Новой Америки. Теперь эту самую "Новую Америку" рутинным образом отправляют в мусорку.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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