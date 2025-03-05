Рупор кремлевской пропаганды: США приостановили передачу разведданных Украине

Директор ЦРУ сообщил, что США по приказу Трампа приостановили передачу разведывательной информации Украины.

Чуть ранее британские СМИ заявили, что США запретили передавать Украине разведданные, которые они делятся с союзниками по НАТО.

Директор ЦРУ уточнил, возобновление передачи данных возможно, если Украина проявит готовность следовать курском президента Трампа и выразит готовность к миру.

Собственно, вслед за военными поставками, задействовали и этот рычаг давления. От Киева ждут подписания документа о передачи недр США и готовности подчиняться США в их договоренностях с Россией. В случае отказа, временная приостановка военной помощи и разведданных Украине может затянуться.

Запрет на поставки оружия Украине Трамп оставил в силе.

Америка с нами!

PS. И еще.

1. После речи Трампа, Макрон сдал назад и заявил, что совместной поездки Макрона, Стармера и Зеленского в Вашингтон не планируется.

2. МО Германии заявило, что возможности поставлять оружие из собственных запасов на Украину Германией исчерпаны. Только в долг.

3. Украинских участников протестов против Трампа и Вэнса будут депортировать из США. Несколько человек уже выгнали из страны.

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Источник: Colonel Cassad

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