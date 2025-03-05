Мнение «аналитика»: О трёх итогах за три года… Путин СВОего таки добился?

Пусть и с некоторым опозданием, подводим итоги февраля. Если у кого-то сейчас «забомбит», так это из-за столкновения с новой реальностью. А она для Украины сейчас такова, что… Ой-Вэй!

Вспомним, какие цели обозначил российский президент Владимир #Путин три года назад.

Первое — защита «людей на Донбассе». Второе — демилитаризация Украины. Третье — её «денацификация».

Сейчас многие спрашивают: ну и что удалось достигнуть за три года спецоперации?

Смотрим по пунктам.

Первое. Под контроль ВС РФ перешло 99% территории признанной три года назад ЛНР и 75% — ДНР, признанной тогда же. При этом ВСУ существенно отодвинуты на запад от Донецка. Регулярные обстрелы дончан из украинской ствольной артиллерии, из РСЗО и тем более из миномётов прекратились. Да, иногда ещё долетают ракеты. Но как-то всё реже, ибо запас их у ВСУ иссякает, а новых поставок от #США пока не предвидится. Донецкие города и посёлки потихоньку восстанавливаются, в них возвращается жизнь. Не так быстро, быть может, как хотелось бы. Но поступательно и планомерно.

Вывод: защита людей на Донбассе — Done.

Второе. Военный потенциал Украины не просто подорван, он в значительной мере уничтожен за эти три года. Украинская #промышленность больше не производит танки, БТРы, БМП и прочую тяжёлую технику. Выпуск ББМ «Козак» исчисляется единицами в год. #Украина не производит крупнокалиберные снаряды, мины, ракеты для РСЗО и много чего ещё. Всё это она вынуждена выклянчивать за рубежом. Её собственные производственные возможности свелись к полукустарной сборке дронов из иностранных деталей и снабжение их полукустарными же навесами. Да, их собирается много, но никакое количество не даёт ВСУ настолько решающего преимущества, чтобы вылезти из глухой и не слишком успешной обороны, а вопрос силового «возвращения территорий» снят с повестки дня.

ВСУ ещё остаются значительной по численности силой. Но они на 100% зависят от внешней военной помощи. Без которой не продержатся и нескольких месяцев. Секрет Полишинеля: украинский #бюджет не способен содержать нынешнюю армию без «грантов» извне, а они внезапно заканчиваются. США уже откровенно хотят соскочить, переложив всё бремя на Европу. Но и в #ЕС обострились разногласия по поводу новых ассигнований. И пока евробюрократы типа Каи Каллас и Урсулы фон дер Ляйен призывают дать денег Украине, такие влиятельные страны, как Италия, Португалия, Испания и Германия, не говоря уже о Венгрии со Словакией, кто потихоньку, а кто уже громко саботируют достижение соглашений о финансировании Украины.

Помимо того, моральный дух в войсках падает. Дезертирство растёт. Западные СМИ полны сообщений «с мест» о том, как солдаты всё чаще отказываются идти в бой. Простые украинцы уже не ломятся толпами в ТЦК, а бегают от военкомов и активно сопротивляются силовой мобилизации. Вплоть до стрельбы по «людоловам». При этом в #США не отрицают, что Стамбульские соглашения, предусматривавшие сокращение как численности ВСУ, так и количество вооружений в их арсеналах, могли бы стать основой и для новых мирных договоров. Так что, вероятно, ключевым пунктом новых договорённостей станет демобилизация украинской армии, как бы ни сопротивлялся Киев.

Вывод: демилитаризация — Done.

Третье. Показательно, что из медийки вообще пропал бывший нацбат «Азов», признанный в России террористическим. Ни его былые командиры, ни сам он толком не упоминается ни в речах, ни в новостях, ни в сводках. Не менее показательно, что в 2025 году шествие в честь нацистского прихвостня Степана Бандеры прошло разве что на Львовщине и было весьма малолюдным. В отличие от предыдущих лет. Вообще, убеждённых «нациков» сильно поубавилось за три года, и они уже не задают повестку, как прежде.

Вывод: денацификация — Done.

Ну и ещё один итог этих трёх лет для Украины — самый главный и самый страшный.

Достаточно наглядно?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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