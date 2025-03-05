Мнение: Популярность Солженицына в США, отношение американцев к России и Билл Клинтон про слово Путина

1. Писатель Александр Солженицын, которого недолюбливают неосталинисты, почитаем и востребован не только в России, но и за рубежом. К примеру, в США у Солженицына есть поклонники среди американских консерваторов, в том числе весьма влиятельных. Цитирую (ссылка):



РИА Новости раскопали чудесное. Растрёпанного дядечку на картинке зовут Род Дреер. Он популярный американский консервативный публицист. Настолько популярный, что Джей Ди Венс зовёт его my buddy [мой приятель]. А теперь присмотритесь внимательнее к портрету на фоне. Узнали?

Если нет, то вот вам подсказка: книга Дреера называется “Live not by lies”. Жить не по лжи. Как видите, это вполне осознанная цитата, и далеко не единственная. Книга посвящена тому, что современный Западный мир в своей борьбе с традиционными ценностями уже ничем не отличается от большевиков. Либеральный Архипелаг ГУЛАГ. Сам Дреер русофил, крестился в православие, почитает батюшку Серафима и уехал жить к Орбану в Будапешт. Вот такие ребята в друзьях у тех, кто рулит Америкой. Так что жизнь нынче даст фору любым мемасикам.

Дежурно напомню, что стандартные обвинения в адрес Солженицына — о том, что он якобы врал про сто миллионов расстрелянных и требовал ударить по СССР ядерной бомбой — не выдерживают проверки. Процитирую нашего президента (ссылка):

…хорошо помню все наши встречи с Александром Исаевичем, и его мудрость, взвешенность, глубокое понимание истории. Его сердце, душа, раздумья были наполнены одновременно и болью за Отечество, и безграничной любовью к нему. Эти чувства двигали все его творчество. Он четко разделял подлинную, настоящую, народную Россию и особенности тоталитарной системы, которая принесла страдания и тяжелые испытания для миллионов людей…

…И будучи в изгнании, Александр Исаевич никому не позволял пренебрежительно, зло говорить о своей Родине, противостоял любым проявлениям русофобии…

Кстати, забавный факт. Одно из главных обвинений современных левых в адрес Солженицына заключается в том, что он якобы «настучал» лагерному начальству на бандеровцев, которые собирались устроить бунт.

2. И ещё к вопросу о неожиданных союзах. Алексей Антонов пишет, что треть американцев считает Россию союзником (ссылка).

Согласно опросу, 34% американцев относится к России как к другу и союзнику, 32% относятся недружественно, а 34% – как к врагу. Среди сторонников республиканской партии наших «друзей и союзников» уже 41% – трамписты более адекватно смотрят на мир. Тут ещё нужно учесть, что CBS NEWS – это левацкое антитрамповское издание, так что результаты опросов могут быть искажены (ссылка).

Разумеется, дружба с Америкой в духе «друг Билл, друг Борис» нам не нужна и даже вредна. Уверен, что такой дружбы и не будет, так как ни Путин, ни Трамп не испытывают иллюзий по поводу возможности такого «союза». Однако на передышку, то есть на ряд предельно прагматичных сделок между двумя ковбоями, держащими заряженное оружие на поясе, мы вполне можем рассчитывать. К примеру, мы можем рассчитывать на взаимовыгодное сотрудничество по завершению прокси-войны и на честное взаимное сокращение ядерного арсенала.

3. Илон Маск цитирует фрагмент из интервью с Биллом Клинтоном (ссылка):

– У мистера Путина есть одно… Ну, во-первых, он умен.

– Вы знаете его лучше, чем многие. Каков он за закрытыми дверьми? Где нет посторонних?

– Умен и удивительно э-э… Знаете, у нас с ним было все по чесноку.

– До какой степени?

– Максимально.

— Мерялись яйцами?

— Не в этом дело. Лично я всегда считал, что лучшая тактика в большинстве случаев… вам сейчас это может не понравиться… это когда ты абсолютно честен с людьми один на один. И если хочешь от них чего-то добиться, постарайся не ставить их в неловкое положение на публике. Конечно, порой они совершают такое, что ты просто не в силах молчать. Но в общем и целом все, с кем я общался, ценили мою откровенность с ними. Когда я прямо говорил, что чувствую, в чем мой реальный интерес и что мне на самом деле надо. И ценили, когда я не пинал их на людях. Насколько это было вообще возможно. Так что мой личный опыт…

– Путин когда-либо отступал от ваших личных договоренностей с ним?

– Нет.

– То есть в формате один на один ему можно было доверять?

– Он держал слово.

А теперь давайте вспомним, кто же у нас продвигает тезис «Путин обманщик, Путин раздаёт пустые обещания, Путину нельзя доверять»? Правильно. Их продвигают три категории рупоров:

— западные леваки, подчинённые глубинному государству;

— профессиональные агитаторы враждебного нам соседа;

— отечественные левые, ностальгирующие по СССР.