Смотрич, которого игнорировала администрация Байдена, находится в Вашингтоне с рабочим визитом

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, находящийся в Вашингтоне с рабочим визитом, провел встречу с американским коллегой Скоттом Бессантом. Перед тем, как зайти в здание министерства финансов США, Смотрич снял видео на его фоне, в котором подчеркнул, что это первый за четыре года личный контакт между министрами финансов Израиля и США.

В коротком видеоролике Смотрич поблагодарил президента Трампа и его команду за поддержку, которую они оказывают Израилю в его войне за выживание.

Министр финансов Израиля отметил, что во время его командировки в Вашингтон закладываются основы прочного экономического-стратегического сотрудничества между странами. “Я убежден, что укрепление нашего сотрудничества приведет к росту, развитию и процветанию обеих стран”, – говорит Смотрич.