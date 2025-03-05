Законопроект о ежегодном подтверждении квалификации депутатов не прошёл даже первое чтение

Госдума отклонила в первом же чтении законопроект, который обязал бы депутатов ежегодно проходить процедуру подтверждения квалификации. Планировалось, что они будут сдавать мини-экзамен по основам законодательства, владением базовой арифметикой и логикой.

Против закона подали голоса 422 депутата, ещё порядка 20 человек на заседании отсутствовали. За внесённый закон не голосовал даже парламентарий, который его внёс, – ему заблокировали пульт.

«То, что мы сейчас наблюдали, сам этот так называемый законопроект – это попытка подрыва работоспособности Госдумы, попытка вывести из строя законодательную ветвь власти, – возмутился депутат Святослав Гуревич. – Автор этого опуса не понимает, куда он пришёл, и какую миссию ему доверили избиратели. Я бы его вообще проверил на вменяемость и дееспособность».

В качестве альтернативы предлагался вариант закона, в котором депутатов будут тестировать на знание основ государственной политики и её приоритетов, причём не каждый год, а после каждых выборов. Такой закон, по словам Гуревича, «ещё можно рассмотреть», если вывести из-под него тех, кто избирается не впервые.

—