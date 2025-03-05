 

Генконсул Израиля в Нью-Йорке прокомментировал сообщения о прямых переговорах США с ХАМАСом

05.03.2025, 19:25, Новости дня
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Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Офир Акунис в интервью телеканалу Fox Business прокомментировал сообщение о секретных переговорах США с ХАМАСом.

“Если в результате этих переговоров будут освобождены заложники, мы будем рады их возвращению”, – заявил Акунис.

Сообщение о прямых переговорах между США и ХАМАСом было опубликовано американским изданием Axios. Автор публикации Барак Равид написал, что тема переговоров – освобождение американских заложников, удерживаемых в секторе Газы, и о возможности более широкого соглашения по прекращению огня. В публикации подчеркивается, что США никогда ранее не вели прямые переговоры с ХАМАСом – эта организация была признана американскими властями террористической в 1997 году.

По информации Axios, переговоры с представителями ХАМАСа в Дохе в последние недели ведет спецпредставитель президента США по делам заложников Адам Бёлер.


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