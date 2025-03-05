Мнение: Украина. За что сражались?

У Зеленского после его «зарубы» с Трампом дела в последние дни пошли совсем неудачно, когда все дошло уже до вполне брутальной остановки поставок оружия от США. Трамп совсем озверел и просто взял да остановил все поставки по принципу «всё, что еще не дошло до потребителя»: например, те же ракеты «Пэтриот» для систем ПВО американцы хранили на складе в Польше, с тем, чтобы отправлять самое необходимое количество буквально на пару дней стрельбы, не больше. Это было из предосторожности – нет смысла хранить на складах на самой Украине – такие склады становились бы слишком лакомой целью для России, а взорвать склад ракет для ПВО слишком заманчиво, там каждая ракета по 400 тыс. долл. Поэтому было разумно доставлять только до Польши, а оттуда уже «довозить» минимальными партиями.

Однако таким образом получалось, что ракеты оставались как бы еще «в пути», то есть не доставленными до конца… и по букве Указа Трампа, эти ракеты тоже «приостанавливались» и не должны быть теперь доставлены никогда! Отсюда паника у ракетчиков – получается, что запас ракет у систем ПВО Украины иссякнет не через несколько месяцев, а буквально через несколько дней!

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Этот пост – на немного более философскую тему. Я задумался – а что такое вообще борьбы за свободу и независимость, если в итоге тебя все равно обдерут, как липку – если не злой враг, то твои же собственные друзья и союзники? Я про договор, который у Украины, как выяснилось, уже подписан с Англией, и был вывешен на всеобщее обозрение 17 января с.г. Трамп чуть опоздал…