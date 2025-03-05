Трамп пригрозил Ватикану санкциями, если новый папа будет палестинцем

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ватикану беспрецедентными экономическими санкциями, если конклав кардиналов выберет палестинца следующим папой римским.

Трамп заявил, что «Америка должна быть прежде всего даже для папы римского», а палестинец может «дестабилизировать Ближний Восток и плохо повлиять на цены на нефть».

В своем заявлении, опубликованном в Truth Social, Трамп написал:

– Есть прекрасные кандидаты! Итальянцы, поляки, даже ирландцы. Но палестинец? Это просто смешно. Все знают, что они не умеют управлять ничем, кроме банд террористов. Совершенно невыносимые люди, которые мешают мне построить новую Ривьеру в Секторе Газа. С казино и блэкджеком!

Глава государства добавил, что если его «мудрый совет» не будет услышан, он сможет «предложить выгодную сделку тем, кто стоит над Ватиканом».

Представители Ватикана пока воздерживаются от официальных комментариев, но анонимный источник в кулуарах заявил, что кардиналы «в шоке и трепете» от угрозы Трампа.

– Мы молимся за него, – добавил источник, – И надеемся, что он вскоре найдет покой в своём сердце, а ещё советников поумнее.

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