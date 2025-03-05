Из реестра экстремистских материалов исключили две книги про Гарри Поттера

Из реестра экстремистских материалов пропали две книги про Гарри Поттера – речь идёт о романах «Гарри Поттер и философский камень» и «Гарри Поттер и тайная комната», вышедших в 1997 и 1998 годах.

При этом остальные издания в серии до сих пор числятся под запретом. Кто именно принял соответствующее решение, не уточняется, но источники рассказали, что на такой шаг пошёл непосредственно Минюст, учитывая общую политику «оттепели».

– Когда принималось решение о запрете, содержимое книг не изучалось, просто махом в список внесли, – пояснил источник. – Теперь изучили первые две и обнаружили, что экстремизма там, собственно, не так и много… Чтобы сделать символический жест, их пока из списка убрали. Это не значит, конечно, что их уже можно покупать или читать, потому что всё ещё может измениться.

Серия книг Джон Роулинг была запрещена Ленинским районным судом в Орле в 2022 году по иску православной общины «Святая Русь» – экспертиза установила, что они «никак не содействуют патриотическому воспитанию россиян», а также пропагандируют колдовство и противоречат традиционным ценностям народов Российской Федерации.

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