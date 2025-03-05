Необычный дом в форме амбара производит в два раза больше энергии, чем потребляет

Японская компания Florian Busch Architects получила заказ на создание необычного семейного дома в одном из регионов с резко континентальным климатом.

Дом получил название «W» и дизайном слегка напоминает деревянный амбар, хотя все остальное выглядит вполне современно — часть крыши и стен покрыты 56-ю солнечными панелями общей мощностью 23 кВт, что в сочетании с энергоэффективным дизайном с избытком обеспечивает дом электроэнергией в течение года. В энергетическую «копилку» необходимо добавить подключенный к ближайшему источнику воды тепловой насос, отвечающий за отопление и горячее водоснабжение.

W общей площадью 163 кв. м. построен из дерева и состоит из двух частей, соединенных остекленной зоной, что объясняется бюджетными ограничениями. Дом двухэтажный, просторный, с высокими потолками, открытой планировкой и хорошим освещением благодаря большому числу окон.

Все помещения располагаются вокруг центральной застекленной зоны. Контроль освещения обеспечивают регулируемые жалюзи, которые блокируют свет летом и максимально открываются в солнечные дни зимой для обогрева помещений.

Источник — Florian Busch Architects