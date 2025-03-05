 

Мнение: Бесплатные квартиры, уважение к труду и эгоизм

05.03.2025, 14:15, Разное
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Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Если в таёжном лесу можно самостоятельно срубить себе избу, то каждая квартира в городе — это труд сотен человек. Одни делают кирпичи, другие добывают щебень, третьи производят краску, стёкла, лифты и провода. Наконец, большая команда работает непосредственно на стройке, а тыл ей обеспечивают сметчики, бухгалтеры, инженеры и снабженцы. Также к многоквартирному дому подходят трубы коммуникаций, обеспечивающие будущему жильцу свет в лампочке и воду в кране, и подходят они тоже не сами собой, а усилиями живых людей.

Когда квартиру покупает капиталист, он говорит себе: «сотни строителей работали, чтобы построить дом. Квартира стоит недёшево, но это справедливо, так как любой труд должен быть оплачен». Дальше происходит взаимовыгодный обмен: капиталист разменивает несколько лет своего труда на зарплату, а деньги — на труд сотен человек, каждый из которых вложил несколько дней, часов или минут в его новое жильё.

Когда же квартиру «бесплатно» выдают коммунисту, коммунист делает вид, будто квартира появилась из воздуха, обесценивая тем самым труд, вложенный в её постройку. Это рассуждения оторванного от общества эгоиста:

— Но какая же ваша квартира бесплатная? Сотни людей работали, чтобы её построить.
— Ничего не знаю, я в домике! Ля-ля-ля! Ля-ля-ля!

Источник: Место для дискуссий


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