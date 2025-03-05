 

Ядовитое «сметанное яблоко» из Южной Америки претендует на звание нового суперфуда

05.03.2025, 13:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На латыни растение аннона колючая называется Annona muricata. На английском — soursop, а на португальском, который распространен на родине этого растения в Южной Америке — graviola. Его русское название «сметанное яблоко» — из-за характерной структуры мякоти плодов. Все части растения, включая кору и листья, издавна используются в традиционной медицине. А недавно им заинтересовались и ученые, которые пророчат ему лавры нового «суперфуда» и лекарства от многих болезней.

Важно понимать, что полноценные исследования гравиолы еще не проводились, поэтому научно подтвержденных данных немного. Например, растение известно своим экзотическим вкусом, а также содержанием 148 калорий, 7,4 г клетчатки, 37,8 г углеводов, плюс 30,5 г сахара при низком гликемическом индексе. Плод богат витамином С, магнием, а также антиоксидантами и калием – это действительно идеальный компонент для салатов и смузи.

С другой стороны, это сильный нейротоксин, из-за повышенного содержания ацетогенинов. Эти вещества ингибируют митохондриальный комплекс I и оказывают мощное воздействие на метаболизм на клеточном уровне. В экспериментах с опухолями поджелудочной железы они успешно противодействовали образованию метастазов и в целом применение этих веществ способствует как уничтожению раковых образований — так и профилактике их появления.

Но регулярно принимать ацетогенины опасно, так как это создает риск развития нейродеструктивных заболеваний. То, что лечит организм, одновременно его и уничтожает. У ученых пока нет понимания, какие дозы этого растения будут безопасны и полезны для человека, тем более что у него много других интересных свойств. Таких, как противовоспалительное, противоинфекционное, антидиабетическое и многие другие.Источник &#8212 Molecules


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / На Госуслугах появится сервис по самозапрету на расторжение брака

05.03 / Рупор кремлевской пропаганды: США возвращаются к протекционизму

05.03 / Интеллектуальный Maserati MC20 стал самым быстрым беспилотным авто в мире

05.03 / Активистов НОД привлекут к строительству инфраструктуры для российско-американского месторождения алюминия в Красноярском крае

05.03 / Трамп посвятил своё выступление в Конгрессе 212-й годовщине взятия Берлина русской армией

05.03 / Мнение «аналитика»: О ходе Путина… Алиева поставили на место?

05.03 / Мнение «аналитика»: О британских неженках… Кисо обиделось?

05.03 / Мнение «аналитика»: О победе маленькой, но гордой страны… Путин продолжает унижаться?

04.03 / Мнение: Был ли в Газе геноцид

04.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Надежда — это не стратегия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика