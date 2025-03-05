Ядовитое «сметанное яблоко» из Южной Америки претендует на звание нового суперфуда

На латыни растение аннона колючая называется Annona muricata. На английском — soursop, а на португальском, который распространен на родине этого растения в Южной Америке — graviola. Его русское название «сметанное яблоко» — из-за характерной структуры мякоти плодов. Все части растения, включая кору и листья, издавна используются в традиционной медицине. А недавно им заинтересовались и ученые, которые пророчат ему лавры нового «суперфуда» и лекарства от многих болезней.

Важно понимать, что полноценные исследования гравиолы еще не проводились, поэтому научно подтвержденных данных немного. Например, растение известно своим экзотическим вкусом, а также содержанием 148 калорий, 7,4 г клетчатки, 37,8 г углеводов, плюс 30,5 г сахара при низком гликемическом индексе. Плод богат витамином С, магнием, а также антиоксидантами и калием – это действительно идеальный компонент для салатов и смузи.

С другой стороны, это сильный нейротоксин, из-за повышенного содержания ацетогенинов. Эти вещества ингибируют митохондриальный комплекс I и оказывают мощное воздействие на метаболизм на клеточном уровне. В экспериментах с опухолями поджелудочной железы они успешно противодействовали образованию метастазов и в целом применение этих веществ способствует как уничтожению раковых образований — так и профилактике их появления.

Но регулярно принимать ацетогенины опасно, так как это создает риск развития нейродеструктивных заболеваний. То, что лечит организм, одновременно его и уничтожает. У ученых пока нет понимания, какие дозы этого растения будут безопасны и полезны для человека, тем более что у него много других интересных свойств. Таких, как противовоспалительное, противоинфекционное, антидиабетическое и многие другие.Источник — Molecules