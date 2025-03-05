 

В Пакистане арестован организатор теракта в аэропорту Кабула, он будет выдан США

05.03.2025, 13:30, Новости дня
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Службы безопасности Пакистана задержали одного из лидеров террористической группировки “Исламское государство” в Афганистане и Пакистане Мохаммада Шарифуллу. Это удалось сделать благодаря информации, переданной ЦРУ.

Согласно материалам следствия, Шарифулла был одним из организаторов теракта в аэропорту Кабула во время эвакуации американских солдат в августе 2021 года. Взрывы унесли жизни 170 афганцев и 13 американских морских пехотинцев.

Джихадист будет передан США и предстанет перед американским судом. “Я рад сообщить, что мы арестовали террориста, ответственного за это злодеяние, и благодарю власти Пакистана за помощь”, – заявил президент США Дональд Трамп в своем обращении к Конгрессу.


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