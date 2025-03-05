Рупор кремлевской пропаганды: США возвращаются к протекционизму
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В целом по выступлению Трампа. (посмотреть полностью можно тут https://vkvideo.ru/video-112510789_456351822)
Внутренняя политика.
Полное изничтожение повесточки во всех сферах.
Запрет трансгендерной индоктринации и смены пола у детей.
Масштабное дерегулирование государственного аппарата и борьба с раздутой бюрократией.
Ввод смертной казни за убийство полицейских.
Массовые депортации и усиление борьбы с преступностью среди мигрантов.
Экономика.
США переходят к полностью протекционистской политике.
Пошлины и тарифы направлены на заманивание промышленного производства обратно в США. Пройдет кампания снижения налогов и процентных ставок и США впервые за долгое время попытаются сбалансировать бюджет и начать борьбу с ростом гос.долга.
Непрофильные расходы будут безжалостно резать.
Будут запущены программы неограниченного бурения, прокладывания трубопроводов, запуска электростанций и добычи редкоземов.
Запуск программы военного и гражданского судостроения.
Строительство национально "Ракетного щита".
Внешняя политика.
Вновь озвучены территориальные претензии связанные с Гренландией и Панамским каналом.
Объявлена война наркокартелям, которые приравнены к ИГИЛ.
По Украине подтвержден курс на заключение мира. Украина согласна передать недра США. Россия в негативном контексте не упоминалась и ни в чем не обвинялась.
Основная критика пришлась в адрес Европы, которая больше закупает энергоносители у России, чем тратит на войну.
В целом, на словах – все это весьма революционно для США, но проблема скорее в том, насколько администрация Трампа сможет прогнуть реальность под эту программу.
Главный же итог – США официально отказываются от глобализма и радикального неолиберализма в своей внешней и внутренней политики. Именно поэтому вся речь была построена с учетом регулярной обструкции Байдена и демократической партии США, на которых списывались все провалы последних лет.
В итоге все закончилось пафосным провозглашением "Нового Золотого века Америки" с предшествующими заверениями, что грядущие изменения будут необратимыми и возврата к прошлому уже не будет.
В целом, выступление знаковое, но осталась недосказанность по вопросам отношений с Россией, Китаем и ЕС.
https://t.me/boris_rozhin/156613 – цинк
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Источник: Colonel Cassad
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