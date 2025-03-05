Интеллектуальный Maserati MC20 стал самым быстрым беспилотным авто в мире

Италия, родина многих выдающихся гонщиков, теперь может похвастаться еще и самым быстрым в мире искусственным интеллектом для управления автомобилем. Исследователи из политехнического университета Милана, работая в тесном сотрудничестве с инженерами Indy Autonomous, интегрировали робота-водителя в модифицированный Maserati MC20. Этот автомобиль стоимостью 243 000 долларов оснащен V-образным 6-цилиндровым двигателем с рабочим объемом 3 литра и турбонаддувом и способен развивать мощность до 630 л.с.

Программа автономного вождения, разработанная ведущим научно-техническим университетом Италии, продемонстрировала рекорд скорости для самоуправляемых автомобилей, составивший 318 км/ч. Автономный Maserati MC20 промчался по одной из взлетно-посадочных полос в штате Флорида, побив собственный рекорд в 285 км/ч, установленный в ноябре прошлого года.

Этот успех превзошел и предыдущий мировой рекорд 309,3 км/ч, который удалось установить гоночной команде PoliMOVE в 2022 году на спортивном авто IAC AV-21. Пол Митчелл, руководитель Indy Autonomous Challenge, подчеркивает, что этот проект направлен не только на демонстрацию возможностей ИИ, но и на проверку беспилотных технологий в экстремальных условиях. Конечной целью разработчиков является создание безопасной, надежной, экологичной и высокоскоростной технологии автономной мобильности на дорогах общего пользования.

Источник — Indy Autonomous Challenge