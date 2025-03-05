 

Активистов НОД привлекут к строительству инфраструктуры для российско-американского месторождения алюминия в Красноярском крае

05.03.2025, 11:33, Разное
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Активисты Национально-освободительного движения (НОД) примут участие в строительстве инфраструктуры для нового российско-американского проекта по добыче алюминия в Красноярском крае.

По данным красноярских властей, НОДовцы, годами мечтавшие о ракетах на Вашингтон, теперь с энтузиазмом возьмутся за лопаты, чтобы проложить путь к «алюминиевому братству» двух держав.

Проект, инициированный по итогам переговоров лидеров России и США, предполагает разработку крупного месторождения бокситов в Красноярском крае. Для его реализации потребуется возведение дорог, складов и энергетических объектов. Власти Красноярского края решили доверить эту задачу активистам НОД, аргументируя выбор их «неиссякаемой энергией» и «патриотическим рвением».

Реальная подоплёка решения кроется в недавно принятом федеральном законе «Об обязательстве общественных организаций содействовать государственным проектам», который обязывает любые объединения граждан, зарегистрированные как патриотические, участвовать в крупных инфраструктурных стройках.

НОДовцы уже начали подготовительные мероприятия для будущих строительных работ и провели первое информационное собрание прямо в тайге, записав видеообращение к россиянам, убеждая тех в необходимости проекта для укрепления суверенитета. Как сообщил глава НОД Евгений Фёдоров, организация продолжит свою борьбу с внешними врагами и сбор подписей для коллективного иска к Михаилу Горбачёву, но уже в лесах Красноярского края.

– Пускай пендосы знают, что даже их алюминий – это наш триумф, – подчеркнул он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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