 

Генштаб ВСУ – сбиты 115 из 181 российских беспилотников. Минобороны РФ – сбиты 8 украинских БПЛА

05.03.2025, 11:30, Новости дня
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Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 5 марта 2025 года российские военные выпустили по Украине 181 БПЛА-камикадзе “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”) и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 115 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 55 “шахеда” были локационно потеряны в регионах Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.

В результате российской атаки причинен ущерб в Киевской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 5 марта на территории Российской Федерации были перехвачены 8 украинских БПЛА самолетного типа. Перехваты осуществлялись над территорией Курской, Белгородской и Брянской областей, а также над Крымом.


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