Мнение «аналитика»: О британских неженках… Кисо обиделось?

Восходящая звезда американской политики, вице-президент Джей Ди Вэнс резко и едко выразился про «миротворчество» европейских сателлитов. В интервью Fox News он сказал, что доля #США в разработке украинских минералов, — это более надежная гарантия безопасности, чем «20 тыс. солдат из какой-то случайной страны, которая не воевала 30-40 лет».

И это… страшно разозлило британских диванных вояк. Учитывая, что крупные контингенты войск для Украины пока готовы были предоставить только Великобритания и Франция, британские политики приняли эту ремарку на свой счёт. Поднялся дикий шум.

«Это глубокое неуважение — игнорировать нашу службу и жертвы», — написал в X теневой министр обороны Соединённого Королевства Джеймс Картлидж. Джонни Мерсер, тоже консерватор и в прошлом замминистра по делам ветеранов, назвал вице-президента Вэнса клоуном. А либерал-демократка Хелен Магуайр, отставной капитан военной полиции, служившая в Боснии, написала, что Джей Ди Вэнс «стирает из истории сотни британских военных, отдавших свои жизни в Ираке и Афганистане».

В сущности, всё это доказывает, что Великобритания за последние 20 лет утратила свой военный потенциал и страшно комплексует. Но зачем «обижаться» на старшего партнёра (и босса), когда надо — на себя?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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