Мнение «аналитика»: О победе маленькой, но гордой страны… Путин продолжает унижаться?

В Москве торжественно заложили памятник Алиеву. Нет, не нынешнему азербайджанскому президенту Ильхаму, а его отцу Гейдару, бывшему советскому партийному и кагебешному деятелю, правление которого в Азербайджане сторонние наблюдатели характеризуют как репрессивное и авторитарное.

Церемония прошла на высоком уровне. Мэр Москвы Сергей Собянин, зампред правительства Виталий Савельев и глава «РЖД» Олег Белозёров превозносили государственную мудрость и трудовую деятельность Гейдара Алирзы оглы. Присутствовавший рядом азербайджанский посол Рахман Мустафаев доложил в Баку… о глубоком почтении, проявленном Москвой. Ильхам Алиев, наверное, удовлетворён такой формой сатисфакции.

Никто и не скрывает, что будущий памятник его отцу «за участие в строительстве БАМа» — заметная часть компенсаций, которую #Кремль тайно согласился выплатить нынешним азербайджанским властям за катастрофу лайнера AZAL над Казахстаном. Хотя расследование этого инцидента ещё продолжается, в Азербайджане все убеждены, что самолёт сбила российская ракета, когда он пытался совершить посадку в аэропорту Грозного. Ильхам Алиев потребовал публичных извинений от РФ и выплаты компенсаций родным погибших.

Последнее условие на днях выполнила российская компания «Альфа страхование». Чуть раньше глава Чечни Рамзан Кадыров наградил высшими наградами Республики экипаж самолёта. А в прогосударственных СМИ России не найти ни одного плохого слова об Азербайджане уже несколько недель. Прокремлёвские эксперты надеются, что деньги вкупе с демонстративным уважением, оказанным азербайджанскому лидеру по «семейной линии», смягчат риторику Баку. И удастся обойтись хотя бы без публичного покаяния.

А в частных разговорах представители азербайджанской диаспоры не скрывают удовольствия, что «Ильхам поставил на место» заносчивых русских. И проверок на рынках в их отношении стало куда меньше. Видимо, ради этого всё и затеял президент Азербайджана.

Он — победил?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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