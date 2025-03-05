 

Тест на знание новогодних фильмов: угадай культовый фильм по набору эмодзи

05.03.2025, 1:00, Разное
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1.

А) Особенности национальной рыбалки

Б) Ирония судьбы, или С легким паром

В) Трое из Простоквашино

2.

А) Ирония судьбы, или С легким паром

Б) Джентльмены удачи

В) Гринч — похититель рождества

3.

А) Операция “Ы” и другие приключения Шурика

Б) Карнавальная ночь

В) Иван Васильевич меняет профессию

4.

А) Чародеи

Б) Операция “Ы” и другие приключения Шурика

В) Один дома

5.

А) Красотка

Б) Тайна снежной королевы

В) Карнавальная ночь

Правильные ответы:

1. — Б)

2. — Б)

3. — В)

4. — В)

5. — В)


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