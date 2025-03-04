 

ДР Конго предложила США полезные ископаемым в обмен на помощь в войне с повстанцами

04.03.2025, 23:35, Новости дня
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Власти Демократической республики Конго предложили США эксклюзивный доступ к критически важным минералам и инфраструктурным проектам в обмен на помощь в борьбе с поддерживаемыми соседней Руандой повстанцами из организации М23.

В письме к госсекретарю США Марко Рубио власти ДР Конго попросили назначить срочную встречу между президентами Феликсом Чисекеди и Дональдом Трампом для обсуждения соглашения, которое предоставило бы американским компаниям доступ к некоторым из самых востребованных минералов, таких как кобальт, литий, тантал и уран, пишет агентство Bloomberg.

Напомним, что в начале года власти ДРК объявили, что страна находится в состоянии войны, и обвинили Руанду в агрессии. 26 января действия повстанцев осудил Совет безопасности ООН. МИД Израиля призвал граждан воздержаться от посещения востока ДРК.


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