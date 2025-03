Мнение: Был ли в Газе геноцид

Интересный текст по Газе – нашел его в Фейсбуке:

“Французский институт демографии (INED – примерно самый профессиональный и уважаемый институт демографии в мире) по большому счёту ставит точку в том, что то, что устроил Израиль для Газы – это фактически геноцид, это прямо безразборное разрушение условий жизни, безразборное уничтожение людей, территории.

https://www.ined.fr/…/paroles-chercheurs/michel-guillot-1/

С 75,5 до 40 лет упала ожидаемая продолжительность жизни в Газе в результате израильских атак.

Почти в два раза – в мировой истории почти нет прецедентов такого глубокого падения ОПЖ, это сопоставимо разве что с тем, что было в СССР при вторжении гитлеровской Германии.

Более того, авторы прямо говорят, что даже при этом “we believe that our estimates underestimate the true losses in life expectancy in the territory” — т.е. на самом деле урон даже ещё больше.

Более того, мужчины “трудоспособного возраста” (15-64 г.) – даже не основная категория погибших из-за израильских разрушений, потому что составляют “только” 46%. А 54% – женщины, дети, старики (54% по цитате автора Ined, 59% даже в самом тексте научной статьи).

27% жертв израильских атак – дети до 15 лет. 36% – женщины (цитаты автора Ined).

Это верифицированные поимённые списки, сродни тому, как Медиазона поимённо верифицирует погибших в России.

Авторы прямо проделали работу по сверке и пришли к выводу, что вовсе Минздрав Газы _не раздувает цифры_, как разные произраильски ангажированные постоянно нагнетают – но _даже занижает_ цифры погибших, потому что много чего не учитывает (собственно, как и Медиазона у нас – это лишь немногим больше половины вероятного числа погибших, как было посчитано).

И оценка того, что цифры погибших от Минздрава Газы – 46 000 погибших и 10 000 пропавших без вести – на деле даже занижены, _подтверждается_ и другим исследованием в The Lancet (что, к слову, один из наиболее уважаемых журналов, когда речь идёт о научном анализе данных).

https://www.sciencedirect.com/…/pii/S0140673624028101…

Позор, исторический позор Израиля.

Да, террористы напали и убили 1200 человек, что абсолютно чудовищно.

Что сделал Израиль? Просто устроил в ответ ещё более бесчеловечный террор в 50-кратном (!) масштабе.

А с взвешиванием по численности населения (Газа – 2 млн, Израиль – 10 млн, 5 раз разницы) – в 250-кратном масштабе.

И это не говоря о неучтённой смертности (“Assuming that the level of underreporting of 41% continued from July to October, 2024 [относительно смэтченных данных], it is plausible that the true figure now exceeds 70000” – т.е. в 60 раз, и в 300 раз, если взвешивать по численности.).

И против кого, против террористов, что ли? Нет, против обычного населения, которое и само только от этих террористов страдало, власть их не выбирало и в большинстве их даже не поддерживало.

Большая есть разница. Одно дело – когда гуманитарные преступления и терроризм устраивают не представляющие никого террористы, фактически – как любая околототалитарная диктатура – что держащие в заложниках своё население, что нападающие и на другое.

Другое дело – когда гуманитарные преступления и терроризм (не говоря даже о том, что на фактически “промышленном” масштабе) устраивают войска государства. Войска государства с демократической системой, где внешняя политика – прямо мандат избранных людей, репрезентация воли “народа”. Где народ может протестами и выборами поворачивать политику в другую сторону, если его она не устраивает. Качественно другой уровень ответственности.

(Естественно, сразу набежала волна людей, которые, даже смотря на все эти разрушения, считают, что “Израиль не совершает преступлений”, а данные даже в приличных журналах и ведущих мировых демографических институтах априори неверны и не нужно тут даже разбираться, это всё кем-то “заказано” или ещё что-то такое. Особо “талантливые”, смотря на это, и вовсе резюмируют, что “Израиль всё делает правильно”. Бессмысленным кажется с этим всем бороться. Кому надо – могут заглянуть в тексты по ссылкам, особенно в текст оригинальной статьи. PDF там скачать можно, в нём подробно, по ссылкам сокращённое саммари.

Хотя, по большому счёту, если лишение домов 1 млн чел. и гуманитарный коллапс на грани голода для общих 2 млн чел. с травмами и последствиями на поколения вперёд уже базово кажется людям “здравым” ответом на атаку террористов – коих большинство газовцев даже, как мы знаем, не поддерживают и кои население Газы не репрезентируют, а довольно тоталитарно им управляют, то остаётся только сожалеть. Ужасает такое зверское отношение. А ведь некоторые из высказывающихся ещё и считают себя людьми “либеральных взглядов”, а то и к “гуманистам” себя относят. Хотя те же “методички” про “этого не было, а если и было, то не мы, а если и мы, то так заслужили” должны с кое-кем очень наглядно вызывать параллели. Поменяйте знак подставьте другое слово.)