Рупор кремлевской пропаганды: Надежда — это не стратегия

Вице-президент США Вэнс о сути политики Европы в отношении Украины:

Что произошло, так это то, что у нас есть Зеленский. Он едет в Европу, и многие наши европейские друзья его подбадривают. Они говорят: «Ты борец за свободу, ты должен продолжать сражаться вечно». Но сражаться вечно с чем? На чьи деньги, чьими боеприпасами и чьими жизнями? Президент на самом деле занимает гораздо более реалистичную позицию и говорит: «Это не может продолжаться вечно. Мы не можем финансировать это вечно. Украинцы не могут сражаться вечно, так что давайте придем к мирному урегулированию.

И самое безумное это то, что говорят европейские главы государств, которые на публике надувают грудь и говорят: "мы с президентом Зеленским на следующие 10 лет".

Только вот в частном порядке они возьмут трубку и скажут, что это не может продолжаться вечно. Он должен сесть за стол переговоров.

Поэтому мне плевать, что европейцы говорят на публике. Меня волнует, что они говорят в частном порядке. И что они должны говорить президенту Зеленскому, так это то, что это не может продолжаться вечно. Кровопролитие, убийства, экономическое опустошение делают всех только хуже. Единственный путь, я думаю, к миру и процветанию — это то, что пытается сделать президент Трамп.

И когда разговариваешь с чиновниками администрации Байдена наедине и спрашиваешь их:

«Каков план? Хорошо, мы собираемся потратить десятки миллиардов долларов, сотни миллиардов долларов на Украину. Какой у вас план?»

И они честно говорят тебе:

«Ну, мы просто будем отправлять им оружие, пока сможем, и надеяться, что в конце концов они смогут переломить ситуацию».

Надежда — это не стратегия. Бросать деньги и боеприпасы в ужасный конфликт — это не стратегия.

PS. Илон Маск уже открыто призвал кокаинового фюрера уйти в отставку и отваливать с награбленным в нейтральную страну, чтобы не мешать чудесным планам Трампа.

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Источник: Colonel Cassad

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