В Алтайском крае РФ застрелен чиновник

Во вторник, 4 марта, в селе Завьялово был застрелен 51-летний глава Завьяловского района Алтайского края Николай Онищенко. Он был убит, когда выходил из кафе, передает ТАСС.

Онищенко работал в должности главы Завьяловского района с октябре 2022 года, до того служил органах внутренних дел.

По подозрению в убийстве чиновника задержан руководитель муниципального предприятия “Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе” Анатолий Фенин, сообщает ТАСС.

По данным SHOT, 45-летний Анатолий Фенин ранее был подчиненным Онищенко и возглавлял районный комитет по делам молодежи. Стрелял он в Онищенко из охотничьего ружья.