Трамп пообещал прекратить финансирование вузов, допускающих студенческие протесты

Президент США Дональд Трамп пообещал прекратить федеральное финансирование учебных заведений, допускающих студенческие протесты.

“Будет полностью прекращено федеральное финансирование колледжей, школ или университетов, которые разрешают незаконные протесты. Агитаторы будут заключены в тюрьму или навсегда высланы в страны, из которых они приехали. Американские студенты будут навсегда исключены, или, в зависимости от преступления, арестованы”, – написал Трамп в соцсети Truth.

Количество акций протеста в американских университетах существенно сократилось после победы Дональда Трампа на выборах. В первые дни на посту президента он подписал указ, позволяющий депортировать из США иностранных студентов, участвовавших в антиизраильских протестах, беспорядках в кампусах, выражавших поддержку ХАМАСу после атак 7 октября. В конце января был издан еще один указ о дополнительных мерах по борьбе с антисемитизмом.