 

Трамп пообещал прекратить финансирование вузов, допускающих студенческие протесты

04.03.2025, 19:25, Новости дня
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Президент США Дональд Трамп пообещал прекратить федеральное финансирование учебных заведений, допускающих студенческие протесты.

“Будет полностью прекращено федеральное финансирование колледжей, школ или университетов, которые разрешают незаконные протесты. Агитаторы будут заключены в тюрьму или навсегда высланы в страны, из которых они приехали. Американские студенты будут навсегда исключены, или, в зависимости от преступления, арестованы”, – написал Трамп в соцсети Truth.

Количество акций протеста в американских университетах существенно сократилось после победы Дональда Трампа на выборах. В первые дни на посту президента он подписал указ, позволяющий депортировать из США иностранных студентов, участвовавших в антиизраильских протестах, беспорядках в кампусах, выражавших поддержку ХАМАСу после атак 7 октября. В конце января был издан еще один указ о дополнительных мерах по борьбе с антисемитизмом.


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