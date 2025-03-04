Си Цзиньпин лично починил кран в доме пенсионерки, пожаловавшейся на местных коммунальщиков в ЦК КПК

Председатель КНР Си Цзиньпин лично прибыл в дом 83-летней пенсионерки Ван Линь, чтобы устранить протечку в кране, после того, как её жалоба на бездействие местных коммунальных служб дошла до центрального комитета Коммунистической партии Китая.

Женщина живёт неподалёку от Пекина, в маленьком 20-миллионном городке Хэншуй.

– Я была в шоке, когда увидела председателя Си у себя на пороге. До сих пор не верю, – рассказала она случайно оказавшейся рядом группе журналистов. – Я написала в ЦК, потому что кран капал уже месяц, а коммунальщики ничего не делали. И вдруг сам председатель! Он сказал, что служение народу – его долг.

По словам Ван Линь, Си Цзиньпин быстро и умело заменил прокладку в кране, после чего выпил чашку чая, поинтересовался у пенсионерки здоровьем внуков и подарил ей шаль. Глава государства также пообещал разобраться с терапевтом из местной поликлиники, который не уделил достаточно времени жалобам женщины.

– Он у меня урановую пыль глотать будет на руднике, – заметил председатель под аплодисменты собравшихся.

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