Мнение: Почему капиталисты выкидывают хорошие вещи, закрытие Скайпа и Z-фобия в Европе

1. В Школе Капитализма я рассказываю, почему «глупые капиталисты» регулярно выкидывают хорошие вещи, даже не пытаясь на них заработать. Цитирую из начала поста (ссылка):



Несколько лет назад я взял в аренду помещение на первом этаже. Предыдущий арендатор — кажется, это была кондитерская — съехал, оставив после себя несколько мощных деревянных витрин под выпечку: красивых тяжёлых витрин, хорошо сделанных, с изогнутыми формами и в отличном состоянии. Полагаю, если бы я заказывал подобные витрины у мебельщиков, они взяли бы с меня за изготовление одного стеллажа 50-100 тысяч рублей, если не больше.

Я спросил владельца помещения, что мне с витринами делать, и он попросил их выкинуть. Было грустно наблюдать, как мои строители выносят дорогостоящее торговое оборудование на помойку, однако заморачиваться с продажей подержанных витрин никто из участников процесса не захотел. У меня и у моих сотрудников хватало других дел, возиться с продажей витрин нам было недосуг. Владелец помещения, владелец кондитерской и строители тоже витринами не заинтересовались.

Теоретически я мог бы пристроить витрины или на Авито, или через прямой обзвон магазинов Петербурга по справочнику. Хранить стеллажи я мог бы у себя в квартире, а перевозить — в собственной машине, в разобранном виде. У витрин был фанерно-хипстерский стиль, без глянца, так что товарный вид они от сборки-разборки не потеряли бы. Думаю, по 5-8 тысяч рублей за каждую витрину я бы в итоге выручил.

Ничего подобного, однако, я делать не стал. Владелец помещения тоже не стал, хотя ему было бы проще, чем мне: прямо там у него было 4000 квадратов в собственности, так что место для временного хранения витрин он бы нашёл. Увы, возможность выручить пару десятков тысяч рублей его не заинтересовала ни его, ни его команду.

Уничтожение годного имущества или товара — золотой стандарт капитализма. И чтобы подсветить механизм этого явления с другой стороны, я расскажу деловую историю повеселее…

2. Так проходит слава мирская. Через два месяца Микрософт закрывает Скайп – знаменитый сервис для видеозвонков, голосовых и текстовых сообщений, разработанный изначально в Эстонии (ссылка):



…в последнем обновлении программного обеспечения компании Microsoft содержится строчка, в которой пользователей призвали перейти на сервис Teams.

«С мая Skype не будет доступен», — также отмечается в этом заявлении.

Skype работал с 2003 года. Microsoft купила сервис в 2011 году. В 2017-м компания создала программу с аналогичным функционалом Teams.

Для эстонцев новость грустная, так как Скайп долгое время был предметом их национальной гордости. Для американцев же – это всего лишь ещё одна могила на обширном кладбище купленных Микрософтом проектов.

Как знать — может быть, если бы Скайп в 2011 году продали Мэйл.ру Груп (ныне ВК), то Скайп сейчас бы процветал, стал бы чем-то вроде американского Вотсапа. Но, может быть, и не стал бы. Одна из причин, по которой я мало пользовался Скайпом, заключается в его запутанном интерфейсе. Вотсап или Телеграм работают «из коробки»: включил, и сразу пишешь или говоришь. Со Скайпом вечно вылезала какая-то ненужная возня.

3. Их нравы. Европейцы теперь до того запуганы, что прячутся от буквы Z, как упыри от свежего чеснока (ссылка):

Норвежский инвестор Артур Бухардт заявил властям финской столицы Хельсинки, что отказывается от строительства Hilbert’s Hotel в центре города по первоначальному проекту. Об этом сообщила газета Hufvudstadsbladet.

Планируется, что здание будет построено на набережной Хаканиеми в районе Хаканиеменранта. Уточняется, что решение было обусловлено Z-образной формой гостиницы.

Норвегия обладает богатейшими природными ресурсами — если я правильно помню, газа и нефти на одного норвежца приходится в 10-20 раз больше, чем на одного русского. Однако у Норвегии нет самостоятельности, поэтому она вынуждена не только вкладывать нефтяные деньги в иностранные ценные бумаги, но и участвовать во всех разрушительных и дорогостоящих авантюрах, в которые ей приказывают вступать.