Рупор кремлевской пропаганды: ЕС хочет украсть выборы у румын

За решением прокуратуры Румынии предъявить обвинения кандидату в президенты Кэлину Джеорджеску стоит руководство ЕС.

Урсула фон дер Ляйен потребовала от властей в Бухаресте не допустить Джеорджеску к выборам в мае и пригрозила ограничить доступ Румынии к фондам ЕС, если представитель "несистемных сил" продолжит участие в кампании (с) Служба Внешней Разведки РФ

Будни европейской "демократии". Потенциальная победа Джорджеску на выборах будет серьезным ударом по брюссельской бюрократии, поэтому будут предприняты серьезные усилия, чтобы лишить румын выбора.

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Источник: Colonel Cassad

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