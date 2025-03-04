 

Рупор кремлевской пропаганды: ЕС хочет украсть выборы у румын

04.03.2025, 19:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

За решением прокуратуры Румынии предъявить обвинения кандидату в президенты Кэлину Джеорджеску стоит руководство ЕС.
Урсула фон дер Ляйен потребовала от властей в Бухаресте не допустить Джеорджеску к выборам в мае и пригрозила ограничить доступ Румынии к фондам ЕС, если представитель "несистемных сил" продолжит участие в кампании (с) Служба Внешней Разведки РФ

Будни европейской "демократии". Потенциальная победа Джорджеску на выборах будет серьезным ударом по брюссельской бюрократии, поэтому будут предприняты серьезные усилия, чтобы лишить румын выбора.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Мнение: Нужен ли автомобиль в Москве, Тойота ищет пути обратно и почему западным авто будет сложно вернуться

04.03 / Мнение «аналитика»: О новых «реалиях на земле»… Сколько ещё продержится Украина?

04.03 / Памятник «Рабочий и колхозница» на ВДНХ заменят композицией «Стример и тиктокерша»

04.03 / Мнение «аналитика»: О жандармах… Вы ведь этого не знали, верно?

04.03 / В Вологодской области на время Великого поста запретили продавать мясо, рыбу, яйца, сливочное масло и сладости

04.03 / Chery представила концепт минивэна для путешествий New Journeo

04.03 / Процесс заваривания чая очищает воду от тяжелых металлов

04.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Укусил кормящую руку

04.03 / Ноутбук Lenovo Yoga Solar PC обеспечит час просмотра фильмов после 20 минут на солнечном свету

04.03 / «Мы займёмся национальными вопросами, а вы будете строить социализм» – лидер АдГ предложила союз «Левым» на следующих выборах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика