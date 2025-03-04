Мнение: Нужен ли автомобиль в Москве, Тойота ищет пути обратно и почему западным авто будет сложно вернуться

1. Жизнь без машины в современном русском городе может быть приятнее и выгоднее, чем жизнь с машиной, полагает Monetam. Цитирую (ссылка):



В 2008 году я купил автомобиль в Москве. В столице я проживал уже три года, приехал из Самары, где все буквально помешаны на легковых авто, и конечно же, сам был заражён этим вирусом, ибо избегнуть было того невозможно – не стремиться к автомобилю и не поддерживать светские разговоры про достоинства и недостатки каких-то там новых и сверхновых моделей было высочайшим моветоном, всё равно что без штанов на рабочее место зайти.

Первые три года был в эйфории — когда на красной Шкоде-Октавии можно было кататься по городским проспектам, можно было выехать в область, а можно вообще побаловать себя тем, что махнуть из столицы в Самару, и обратно!

Следующие три года стали годами ровного отношения к машине. То есть да, оно в самом деле интересно и ничуть не противно, а подчас и полезно — особенно когда делаешь ремонт в квартире, и надо то и дело подвозить всякие нужные материалы да вещи. Но вдруг оказывается, что… на работу куда как быстрее и дешевле ездить на общественном транспорте, «пробки» раздражают, а всякая необходимость заботится об автомобиле совсем не вызывает восторга и эйфории «участия», как то было первоначально.

Искать стоянку там и сям было совсем не романтично, а возобновлять страховки — тоже никак не вдохновляло.

То есть терпеть можно, но не более.

Последние четыре года — коллапс. Общественный транспорт, особенно после открытия МКД и МЦД стал безусловным лидером при перемещении.

Если надо в область — то, оказывается, вполне можно разумно все спланировать так, что поездка на электричке или автобусе ничуть не хуже, чем на авто. Выезды в итоге свелись только за продуктами в супермаркеты, а когда появилась бесплатная доставка, то увяла, обессмыслилась и такая потребность.

Машина стояла во в дворе дома, и при её виде я лишь вспоминал, что да, неплохо бы её помыть что снаружи, что изнутри, и в памяти всплывали всякие рекомендации техников из сервиса, когда надо заменить да обновить то одно, то другое…

В итоге круг замкнулся. Машину я продал. При моём, и — шире — семейном образе жизни она перестала быть фетишем, и перестала быть практически нужной.

И потому, и потому… Когда я еду на комфортабельном трамвае или автобусе (про другие, более продвинутые системы транспорта уже и не говорю), то смотрю в окно на движущиеся автопотоки по магистралями с улыбкой: хе, а ведь и я мог бы быть в числе этих бедолаг!

Лично я такие идеи всячески поддерживаю, вот прямо двумя руками. Чем меньше в городе автомобилей, тем комфортнее мне перемещаться на моём авто из точки А в точку Б.

2. Ушедшие из России автокомпании, по слухам, начали прощупывать почву для возвращения в нашу страну (ссылка):

Руководство японской автомобильной компании Toyota впервые организовало секретный ВИП-сбор для бывших дилеров из России. <…>

Сообщается, что группе из нескольких десятков человек оплатили полет с 9 по 12 февраля на самолете бизнес-класса в Дубай и обратно, сняли отель топ-уровня и заставили подписать бумаги о неразглашении. Также канал сообщает, что бывшими представителями Toyota в России связался головной офис и предложил «скататься» в ОАЭ, чтобы «отдохнуть и посекретничать».

Руководство Toyota извинилось за уход компании из России и борьбу с импортом, объяснив это тем, что были вынуждены так поступить. По информации канала, руководство компании пообещало экс-дилерам первыми «стоять на пороге», как только «ситуация наладится».

Не вполне понятно, зачем нам нужна сейчас Тойота. В моменте дефицит машин закрывает Китай, а стратегически японцы бесполезны — у них и технологии не самые современные, и деловая надёжность на нуле. Строить автозаводы Тойоты в России сомнительная идея.

Полагаю, в итоге Тойота всё же вернётся, однако только после того, как заплатит за участие в прокси-войне против России дополнительный штраф.

3. Вообще, возвращаться иностранцам зачастую уже некуда: всё же три года прошло. Во многих случаях принадлежавшие западным компаниям производства были проданы, а их площадки заняты. При этом даже и там, где иностранцы прописали процедуру обратного выкупа, западных владельцев обратно не очень ждут (ссылка):

АвтоВАЗ может сам эффективно развиваться и обеспечивать технологический суверенитет отрасли, не ждет обратно бывшего акционера – Renault, заявил журналистам президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Renault весной 2022 года передал в госсобственность РФ в рамках символической «сделки за рубль» 67,69% акций АвтоВАЗа (сейчас – у ФГУП «НАМИ») и 100% завода «Рено Россия» (у правительства Москвы). При этом сделка предусматривала опцион на обратный выкуп Renault своей доли в «АвтоВАЗе» в течение шести лет. Генеральный директор Renault Лука де Мео на минувшей неделе заявил, что компания не исключает возвращения в Россию.

«Мы видим, что мы можем эффективно развиваться самостоятельно, на собственных источниках, за счет собственного рынка, и таким образом обеспечивать технологический суверенитет для нашей отрасли. Поэтому мы точно никого не ждем. Обратной дороги нет. Мы идем только вперед. Причем своей собственной, самостоятельной дорогой», – сказал Соколов…

Что ж, остаётся подождать ещё три года, и АвтоВАЗ для французов будет потерян окончательно. Американская империя вступает сейчас в период гражданской войны: трамписты контролируют американские провинции, глубинное государство — европейские. И так как глубинное государство жёстко против России, можно ожидать, что власти Франции не пустят Рено в Россию ещё довольно долго.