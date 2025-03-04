Мнение «аналитика»: О новых «реалиях на земле»… Сколько ещё продержится Украина?

О «ноже в спину» от Америки пока ещё не говорят — видимо, не оправились от шока. Тем не менее, картина мира уже перевёрнута. Забыты «Мирный план Зеленского», «План украинской победы», «План несокрушимости» и прочих планов громадьё. На повестке дня более важный вопрос.

Сколько продержится #Украина, лишившись американской военной помощи?

Рыжий властелин мира Дональд #Трамп прямо заявил Владимиру Зеленскому: «Три недели». Тот решил проверить дедушку — и натурный эксперимент начался.

Агентство Bloomberg подчёркивает, что введённый сегодня запрет на поставки вооружений Киеву касается «критически важных боеприпасов». Конкретики не приводится, однако с большой долей вероятности речь идёт об артиллерийских снарядах калибров 155 и 105 мм, управляемых снарядах M30 и M31 для РСЗО HIMARS, оперативно-тактических ракетах ATACMS и, самое главное, о боеприпасах для систем ПВО. На вооружении ВСУ стоят комплексы Patriot, HAWK и NASAMS, использующие зенитные ракеты американского производства.

Допустим, поставки артиллерии как-то смогут компенсировать европейцы. Однако с высокоточными РСЗО и боеприпасами для ПВО все не так просто. Их производят исключительно в #США, а аналогов у стран #ЕС как не было, так и нет. Поэтому ВСУ рискуют лишиться возможностей наносить удары по тыловой инфраструктуре российской армии и сбивать в небе «Искандеры» и высотные дроны-разведчики.

Однако вряд ли эффект от ограничительных мер сработает моментально. «У Киева есть от полугода до года, чтобы продержаться на старых запасах», — оптимистично резюмирует агентство. У российских военных экспертов похожий настрой.

«Останови американцы поставки в 2023 году, это было бы концом ВСУ, — отмечает ТГ-канал «Старше Эдды». — Сейчас основная ударная сила, особенно в обороне, это дроны и Украина их делает самостоятельно».

«Прекращение американских военных поставок, по идее, должно прекратить наступательные операции ВСУ, либо сократить их до сугубо тактических контратак. Но вот в обороне, причём даже сильно не насыщая передовые боевые порядки живой силой, ВСУ биться может. Да, не будет у них Хаймарсов, Атакмсов и большого количества артиллерийских снарядов, отчего наши тылы будут чувствовать себя спокойнее, а по штурмовым отрядам и группам закрепления реже будет работать стволка. Однако изоляцию района противник осуществлять сможет, как сможет и уничтожать опорники и блиндажи. Всем этим сейчас занимаются дроны, которые в данной сфере гораздо эффективнее классической артиллерии. #ЕС будет продолжать поставки снарядов. С бронетехникой там конечно все похуже, но Европа надеется, что ВСУ, хоть и истекая кровью и теряя сотни тысяч человек смогут продержаться то время, что Европе необходимо для раскрутки своей военной промышленности, а в Америке к тому времени подойдёт очередной избирательный цикл, и всё вернётся на круги своя».

А поэтому вопрос в другом. Насколько #Россия сумеет использовать приоткрывшееся очень ненадолго «окно возможностей»?

Или #Кремль и его сумеет благополучно «профукать»?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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