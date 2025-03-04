Памятник «Рабочий и колхозница» на ВДНХ заменят композицией «Стример и тиктокерша»

Знаменитая скульптурная группа «Рабочий и колхозница» на ВДНХ подвергнется корректировке – в этом году её переделают в современную композицию под названием «Стример и тиктокерша». Соответствующее решение утвердили на заседании комиссии по культурному наследию Москвы.

«Время не стоит на месте, – заявил глава департамента культуры Москвы. – «Рабочий и колхозница» – это, конечно, исторический памятник, но сегодня молодёжь вдохновляют другие герои. Стример и тиктокерша – вот лица современного общества, двигатели прогресса и креативной экономики».

Новая композиция, по замыслу авторов, будет изображать двух молодых людей, держащих в руках смартфон и селфи-палку. При этом, поскольку оригинальная скульптура защищена статусом объекта культурного наследия, переделку выполнят таким образом, чтобы можно было при необходимости вернуть ей прежний вид.

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