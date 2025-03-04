В Вологодской области на время Великого поста запретили продавать мясо, рыбу, яйца, сливочное масло и сладости

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов подписал указ о введении в регионе 48-дневного моратория на реализацию мяса, мясных изделий, рыбы, сладостей, яиц и других продуктов, запрещённых к употреблению в Великий пост.

По замыслу политика, мера не только обеспечит законное право православных верующих поститься, но и благотворно скажется на здоровье всех жителей области – только благодаря отказу от колбасы, сосисок и пельменей к середине апреля жители Вологды «сбросят как минимум 5-7 лишних кило каждый».

– Больше безбожники-чревоугодники не смогут искушать верующих. Раньше была типичная картина: отстоял седмицу, идёшь домой, а в ресторанах всякие жиробы жрут свои стейки по пять тыщ рублей за штуку. Больше этого не будет, – написал Филимонов на своей странице «ВКонтакте».

За продажу запрещенных продуктов во время действия моратория предусмотрена административная ответственность — штраф в размере от 50 тысяч до 700 тысяч рублей, либо исправительные работы сроком до 1000 часов. Контроль за выполнение новой нормы возложен на сотрудников МВД.

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