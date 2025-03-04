 

В Вологодской области на время Великого поста запретили продавать мясо, рыбу, яйца, сливочное масло и сладости

04.03.2025, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов подписал указ о введении в регионе 48-дневного моратория на реализацию мяса, мясных изделий, рыбы, сладостей, яиц и других продуктов, запрещённых к употреблению в Великий пост.

По замыслу политика, мера не только обеспечит законное право православных верующих поститься, но и благотворно скажется на здоровье всех жителей области – только благодаря отказу от колбасы, сосисок и пельменей к середине апреля жители Вологды «сбросят как минимум 5-7 лишних кило каждый».

– Больше безбожники-чревоугодники не смогут искушать верующих. Раньше была типичная картина: отстоял седмицу, идёшь домой, а в ресторанах всякие жиробы жрут свои стейки по пять тыщ рублей за штуку. Больше этого не будет, – написал Филимонов на своей странице «ВКонтакте».

За продажу запрещенных продуктов во время действия моратория предусмотрена административная ответственность — штраф в размере от 50 тысяч до 700 тысяч рублей, либо исправительные работы сроком до 1000 часов. Контроль за выполнение новой нормы возложен на сотрудников МВД.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Chery представила концепт минивэна для путешествий New Journeo

04.03 / Процесс заваривания чая очищает воду от тяжелых металлов

04.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Укусил кормящую руку

04.03 / Ноутбук Lenovo Yoga Solar PC обеспечит час просмотра фильмов после 20 минут на солнечном свету

04.03 / «Мы займёмся национальными вопросами, а вы будете строить социализм» – лидер АдГ предложила союз «Левым» на следующих выборах

04.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Посадки в парке “Патриот”

04.03 / Чипы Taara обеспечат беспроводной Интернет где угодно с помощью световых лучей

04.03 / В Москве установили первый мусоропровод для валюты

04.03 / Мнение: «Большой кукиш»

04.03 / Мнение: Нет купцов — нет равенства, или о проблемах с двигателями для планеров в СССР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика