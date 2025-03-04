 

Процесс заваривания чая очищает воду от тяжелых металлов

04.03.2025, 14:45, Разное
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Исследователи из Северо-Западного университета доказали, что чай можно использовать для очистки воды. Не в промышленных масштабах и не сильно загрязненной – это просто способ сделать питьевую жидкость чуть-чуть безопаснее. Причем без существенных затрат и в бытовых условиях.

В ходе эксперимента ученые загрязняли воду добавками свинца, хрома, меди, цинка и кадмия в различных концентрациях. Затем они заваривали в ней традиционный чай разных видов, плюс травяные вариации – ромашковый, ройбуш и т.д. Время нахождения чайных листьев в воде варьировалось от нескольких минут до суток, кроме этого применялись разные виды заварочных пакетиков — из целлюлозы, хлопка и нейлона.

В итоге выяснилось, что заваривание чая в течение нескольких минут удаляет из воды примерно 15 % тяжелых металлов. Увеличение времени заваривания должно повысить этот показатель, но незначительно, плюс большинство людей не станут этим заниматься. Главное – обязательно удалить и утилизировать сами листья, так как они и накапливают опасные вещества.

Никакого секрета здесь нет — просто высушенные чайные листья обладают большой площадью поверхности, на которую налипают ионы тяжелых металлов. То же самое касается пакетиков из целлюлозы, которые выступают естественными адсорбентами, в отличие от аналогов из нейлона и хлопка. Поскольку здесь происходит физическая, а не химическая реакция, вид чая не имеет значения – можно пить то, что нравится, и при этом немного снижать риски для своего здоровья.

Источник &#8212 Northwestern University


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