Тысячи граждан Армении будут депортированы из США

Администрация США сообщила властям Армении о намерении депортировать 2000 граждан Армении. Об этом сообщил главный уполномоченный по делам диаспоры Армении Заре Синанян,

“Этих лиц неправильно называть диаспорой. Они являются гражданами Армении, у которых нет прав на пребывание в США. Речь идет о намерении депортировать более 2000 граждан Армении”, – цитирует чиновника агентство “Интерфакс”.

Синанян отметил, что это лишь первая партия, и число депортируемых армян может оказаться значительно выше.