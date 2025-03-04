 

Тысячи граждан Армении будут депортированы из США

04.03.2025, 14:40, Новости дня
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Администрация США сообщила властям Армении о намерении депортировать 2000 граждан Армении. Об этом сообщил главный уполномоченный по делам диаспоры Армении Заре Синанян,

“Этих лиц неправильно называть диаспорой. Они являются гражданами Армении, у которых нет прав на пребывание в США. Речь идет о намерении депортировать более 2000 граждан Армении”, – цитирует чиновника агентство “Интерфакс”.

Синанян отметил, что это лишь первая партия, и число депортируемых армян может оказаться значительно выше.


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